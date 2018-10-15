/ Жительница Миасса нашла мертвым бывшего мужа

Мужчина не отвечал на звонки несколько дней.

В полицию Миасса обратилась местная жительница, утверждающая, что ее бывший муж, проживающий на улице Готвальда, уже несколько дней не выходит на связь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что дверь в квартиру мужчины закрыта изнутри на защелку. Тогда стражи порядка вызвали спасателей.

Прибыв на место, спасатели открыли входную дверь при помощи шанцевого инструмента. К сожалению, хозяин квартиры был уже мертв. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Миасского спасотряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отметим, инцидент произошел в субботу, 13 октября. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего дела разбирается полиция. Причина смерти мужчины пока не установлена.