/ Труп мужчины выловили из реки Миасс

Тело заметили горожане.

В Миассе из водоема выловили второй труп за неделю. Тело, как рассказали спасатели, обнаружил прохожий. Он переходил реку Миасс по мосту, заметил в воде инородный объект, рассмотрел в нем человека, не подающего признаки жизни.

Сегодня в 7:43 поступил вызов. Мужчина проходил по мосту в районе улицы Набережной и увидел тело неизвестного мужчины в воде. Обратился в полицию, правоохранители — к спасателям. В водонепроницаемом костюме они вошли в реку, достали тело и передали сотрудникам полиции. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области Анастасия Каштан.

Устанавливать личность мужчины будут правоохранители. Получить комментарий от следственного отдела по городу Миасс в момент написания материала не удалось.

Напомним, в минувшее воскресенье из Старогородского пруда извлекли тело 50-летнего мужчины. Он рыбачил на лодке посреди водоема. Плавсредство перевернулось, мужчина не доплыл до спасительного острова, где смог дождаться спасателей его друг.