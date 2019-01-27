/ Взрывные работы могут помешать жителям Челябинской области

Тайгинский графитовый карьер станет источником шума в ближайшие дни.

Города, находящиеся неподалеку от Тайгинского графитового карьера могут почувствовать толчки и услышать отголоски работ, которые будут вестись на карьере.

С 28 января по 2 февраля с 11 до 17 часов на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы. — сообщает пресс-служба Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Жителей близлежащих населенных пунктов просят не беспокоиться.