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/ Взрывные работы могут помешать жителям Челябинской области

Взрывные работы могут помешать жителям Челябинской области

Тайгинский графитовый карьер станет источником шума в ближайшие дни.
сегодня в 13:15
  |  Общество

Города, находящиеся неподалеку от Тайгинского графитового карьера могут почувствовать толчки и услышать отголоски работ, которые будут вестись на карьере.

С 28 января по 2 февраля с 11 до 17 часов на Тайгинском графитовом карьере будут проводиться взрывные работы. — сообщает пресс-служба Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Жителей близлежащих населенных пунктов просят не беспокоиться.

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