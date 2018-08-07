/ Расчленённый труп женщины нашли в мусорном баке на ЧТЗ

Неизвестный разбросал части тела по разным контейнерам.

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Ужасная находка потрясла улицу Южноральскую в Челябинске. В мусорном баке возле дома № 13 дворник заметил расчлененный труп. Он тут же обратился в полицию. Когда правоохранители опорожнили бак, чтобы изучить страшную находку, стало понятно: здесь только туловище и руки. Ноги обнаружили в баке на соседней контейнерной площадке.

Тело женщины средних лет, обнаружили сегодня утром. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Личность потерпевшей в настоящий момент устанавливается. — рассказал сайту «Первый Областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Следователи также в данный момент устанавливают причины смерти женщины и лиц, причастных к происшествию. Назначено судебно-медецинское исследование.

Отметим, что осмотр места преступления проведен. Бак, в котором обнаружили части тела, увезли правоохранители.