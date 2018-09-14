/ «Говорил, что скоро умрет». Труп мужчины нашла грибница в чебаркульском лесу

Без вести пропавшего чебаркульца искали все лето.

В Чебаркульском лесу найден разложившийся труп мужчины. Страшную находку обнаружила местная жительница, которая пошла за грибами. Следователи установили личность погибшего. Им оказался житель поселка Куйбышевский, который пропал еще 1 июня 2018 года. Как сообщает собственный источник, мужчина последнее время вел себя довольно странно, часто говорил, что скоро умрет.

Установлена личность погибшего. Это местный житель, которого искали все лето. Причину смерти на данный момент установить невозможно, поскольку труп разложился. — комментирует сайту «Первый областной» руководитель СК по Чебаркулю Виталий Александров.

Следователи исключают криминальный характер смерти. Рядом с телом лежала бутылка из-под спиртного.