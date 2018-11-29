/ Тело 18-летнего жителя Сатки нашли в петле

Проверкой инцидента занимается следственный комитет.

Тело жителя Сатки нашли в петле в подъезде одного из многоквартирных домов города. 18-летний молодой человек был студентом местного медицинского техникума. Сообщение о инциденте появилось в СМИ сегодня, 29 ноября.

В следственном отделе по городу Сатка сайту «Первый областной» подтвердили факт происшествия. Сотрудники следственного комитета уже опросили близкий круг погибшего.

Характеризовался положительно в целом, отношения в училище и среди одногруппников хорошие. С коллективом все хорошо, с преподавателями тоже. Его характеризовали как человека спокойного, то есть, о своих проблемах и переживаниях он с ними не делился, о причинах поступка им неизвестно. Единственное, что имел по некоторым предметам академические задолженности, возможно, это могло быть причиной, но, пока еще рано об этом говорить. С преподавателями открытых конфликтов не было. Дома он оставил записку, где просит никого не винить, что принял сам такое решение. — сказал сайту «Первый областной» старший следователь следственного отдела по городу Сатка Евгений Козлов.

Сейчас проводится судебно-медицинская исследования тела молодого человека. Кроме того, следователи изучают окружение погибшего и его личность. По результатам проверки органы следственного комитета примут процессуальное решение.