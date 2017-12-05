/ Простреленная труба стала причиной экстренного отключения газа в сотне домов на Южном Урале

Сотрудники «Газпрома» оперативно отреагировали на произошедшее.

В прошедшие выходные жители целой деревни в Еткульском районе лишились газоснабжения. Возобновлять подачу «голубого топлива» в деревню Долговка пришлось в экстренном порядке. Сотрудникам «Газпрома» удалось обнаружить место порыва. Трубу, по предварительной версии, прострелили из стрелкового оружия неизвестные.



Для устранения угрозы взрыва газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. Без газоснабжения остались все жители деревни Долговка — 110 домовладений частного сектора, мастерские, животноводческие комплексы, а также котельная, которая обслуживает детский сад и школу. Участок поврежденной газовой трубы пришлось полностью заменить. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Отметим, что простреленный участок трубы передали правоохранителям для дальнейшего следствия. Теперь полиция будет устанавливать виновника, который устроил стрельбу вблизи газопровода высокого давления.