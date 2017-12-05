/ Простреленная труба стала причиной экстренного отключения газа в сотне домов на Южном Урале

Сотрудники «Газпрома» оперативно отреагировали на произошедшее.
В прошедшие выходные жители целой деревни в Еткульском районе лишились газоснабжения. Возобновлять подачу «голубого топлива» в деревню Долговка пришлось в экстренном порядке. Сотрудникам «Газпрома» удалось обнаружить место порыва. Трубу, по предварительной версии, прострелили из стрелкового оружия неизвестные.
Для устранения угрозы взрыва газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. Без газоснабжения остались все жители деревни Долговка — 110 домовладений частного сектора, мастерские, животноводческие комплексы, а также котельная, которая обслуживает детский сад и школу. Участок поврежденной газовой трубы пришлось полностью заменить. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Отметим, что простреленный участок трубы передали правоохранителям для дальнейшего следствия. Теперь полиция будет устанавливать виновника, который устроил стрельбу вблизи газопровода высокого давления.
Слава богу что без взрыва и пострадавших. Как вспомнишь про Ашу - содрагнешся...