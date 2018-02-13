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Детские сады, школа и больница в Челябинске остались без воды

Ремонтные работы намерены завершить к вечеру сегодня, 13 февраля.
сегодня в 16:38
  |  Общество

Из-за аварии водовод возле дома 29 на улице Салавата Юлаева начал протекать, вода растеклась по проезжей части во дворе. Течь заметили местные жители и обратились к сотрудникам МУП ПОВВ.

Подачу воды приостановили с вечера накануне, 12 февраля. Ремонтные работы продолжаются. Пока без воды остаются жители домов на Салавата Юлаева, 29, Салавата Юлаева, 29а, Братьев Кашириных, 134, Братьев Кашириных 134а, Братьев Кашириных, 132, Братьев Кашириных, 132а, Братьев Кашириных, 136а.

На месте произошедшей накануне вечером (во вторник 12 января) аварийной ситуации по Салавата Юлаева, 29 в усиленном режиме с привлечением пяти единиц спецтехники идёт работа по устранению повреждения. Оперативно, с 8 утра уже был организован подвоз воды. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Кроме того, из-за аварии в том же районе воду отключили в больнице, школе и детских садах на улицах 250-летия Челябинска, Проспект Победы, Салавата Юлаева и Чичерина. Полный список домов, оставшихся без воды, опубликован на сайте МУП ПОВВ.

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Комментарии

Дмитрий
21:52, 13.02.2018
Вода в том месте течет уже три года. Летом там постоянный ручеек. Суп Пора были в курсе аварии давно,но дождались крупной аварии. Воду отключили вчера в 19-00 и пошли по домам. Течь они нашли только в 17-30 следующего дня. Проблемы с авариями начались после уплотниловщины - после строительства Подсолнухов. Инфраструктура просто не выдерживает такого количества зданий.

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