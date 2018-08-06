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сегодня в 07:22
Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям
Их успехи можно будет оценить в программе «Время новостей».
/ Сутки без воды проведут жители Центрального района

Сутки без воды проведут жители Центрального района

Под отключение попали также детсады и административные здания.
сегодня в 11:02
  |  Общество

Центр Челябинска на сутки останется без воды. Об этом предупредили на аппаратном совещании городской администрации. Отключение связано с ремонтом на водоводе, обеспечивающим подачу воды в дома по улице Коммуны, Цвиллинга, Карла Маркса.

Под отключение попадают 52 административных здания, 23 дома, 2 детских сада и школа. Будет проводить согласование с УЖКХ, проинформируем всех жителей. Подготовительные работы проведены. — рассказали на аппаратном совещании.

Воды не будет ровно сутки: с 09:00 8 августа до 09:00 9 августа. С большим объемом работы за меньшее время справиться не получится.

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