/ Тройное ДТП под Чебаркулем спровоцировал любитель быстрой езды

Одного участника аварии госпитализировали.

Очередной лихой гонщик пострадал на южноуральской дороге во время обгона. 33-летний водитель на автомобиле «Форд Фокус» решил, что сможет объехать медленные попутки, и оказался на «встречке» на запрещенном участке. Не сумев вовремя вернуться в свою полосу, он столкнулся с «Ниссаном Эксперт».

Автомобиль «Ниссан Эксперт» был под управлением водителя 1991 года рождения. Также водитель «Форда» столкнулся с двигавшимся попутно автомобилем «Хонда СРВ», под управлением водителя 1993 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД региона.

Водитель «Ниссана» получил самые серьезные травмы. Его доставили в медучреждение. Остальные отделались незначительными повреждениями.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД.

Добавим, что все произошло на автодороге Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск.