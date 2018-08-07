/ 7-летняя гостья из Татарстана угодила под колеса машины в Чебаркуле

Девочка попыталась перебежать дорогу в неустановленном месте.

Накануне в Чебаркуле 7-летняя нарушительница попала в аварию. Ребенок приехал к родным из Татарстана на летние каникулы перед поступлением в школу. Малышка отправилась одна в магазин, девочка хотела перебежать дорогу в неустановленном месте, но оказалась невнимательна. На нее наехал ВАЗ-21 074.

Сотрудниками ГИБДД на месте происшествия было установлено, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21 074 совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. Со слов водителя, он применил экстренное торможение, когда 7-летняя девочка неожиданно выскочила из-за автомобиля, припаркованного возле магазина, но избежать наезда не удалось. — рассказали сайту «Первый областной» в МО МВД «Чебаркульский».

В результате ДТП ребенка с травмами различной тяжести госпитализировали в местную больницу. Сейчас девочка находится под присмотром врачей.