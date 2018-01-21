/ Тройное лобовое в Челябинске

В ДТП на Троицком тракте пострадали пять человек.

Вчера вечером в Челябинске произошла авария с участием трех автомобилей. На Троицком тракте водитель 12-й модели Лады врезался в стоящий ВАЗ-2115. После удара тот выкатился на проезжую часть и столкнулся с иномаркой.

На место происшествия выезжали сотрудники УМВД, МЧС, ССМП, ЧГСС. Всего 19 человек и 6 единиц техники. — сообщили сайту «Первый областной» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

В результате ДТП пострадали пять человек. Трое из них — водитель и пассажир «двенадцатой», и находившийся в припаркованной машине мужчина госпитализированы.

У совершившего наезд водителя автомобиля ВАЗ-2112 выявлены признаки алкогольного опьянения. Ранее за нарушения Правил дорожного движения он к административной ответственности не привлекался. — комментируют ДТП в областном главке.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.