/ Тройное лобовое в Челябинске

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Вчера вечером в Челябинске произошла авария с участием трех автомобилей. На Троицком тракте водитель 12-й модели Лады врезался в стоящий ВАЗ-2115. После удара тот выкатился на проезжую часть и столкнулся с иномаркой.
На место происшествия выезжали сотрудники УМВД, МЧС, ССМП, ЧГСС. Всего 19 человек и 6 единиц техники. — сообщили сайту «Первый областной» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
В результате ДТП пострадали пять человек. Трое из них — водитель и пассажир «двенадцатой», и находившийся в припаркованной машине мужчина госпитализированы.
У совершившего наезд водителя автомобиля ВАЗ-2112 выявлены признаки алкогольного опьянения. Ранее за нарушения Правил дорожного движения он к административной ответственности не привлекался. — комментируют ДТП в областном главке.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.