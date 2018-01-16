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/ Иномарка «впечаталась» в столб в ночном ДТП в Магнитогорске

Иномарка «впечаталась» в столб в ночном ДТП в Магнитогорске

Два человека оказались в больнице.
сегодня в 11:28
  |  Происшествия

Накануне в Магнитогорске произошла крупная авария с участием трех «героев» — двух иномарок и столба. Сначала «Шевроле» догнала «Джили», после чего наехала на опору ЛЭП. Сейчас в ГИБДД уточняют причины и обстоятельства аварии.

16 января в 0:50 на проспекте Карла Маркса возле дома № 194 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Авео», неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Джили МК» под управлением водителя 1994 года рождения, после чего выехал за пределы проезжей части совершил наезд на препятствие — электроопору. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что в результате ДТП 31-летний водитель и 35-летний пассажир автомобиля «Шевроле» получили телесные повреждения, им потребовалась госпитализация.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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