/ Лошадь стала жертвой смертельного ДТП в Еткульском районе

Удар животного пришелся на крышу иномарки.

Автомобилист сбил возникшую из темноты лошадь в Еткульском районе. ДТП произошло около 4 часов утра. «Ниссан Теана» с двумя людьми внутри не смог избежать столкновения. В результате аварии животное погибло, автомобиль получил серьезные механические повреждения, а люди — травмы.

17 января в 03:30 на 18 километре автодороги Челябинск — Октябрьское водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Теана», совершил наезд на лошадь, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир 1963 года рождения получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что сейчас по факту происшествия проводится административное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

