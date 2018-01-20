/ Раннее ДТП унесло жизнь 30-летнего нарушителя на трассе М-5 на Южном Урале

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Ранним утром 20 января на трассе М-5 автомобилист сбил пешехода. Около 5 часов утра 28-летний водитель, находившийся за рулем «Лады Гранты», наехал на пешехода в районе Миасса. Погибший пытался перейти автотрассу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД Отдела МВД России по городу Миассу. Установлено, что водитель «Лады» в течение прошлого года к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался один раз, превысив скоростной режим. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.
Отметим, что в настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.