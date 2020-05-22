Под Златоустом произошло страшное лобовое столкновение грузовика и кроссовера

Один из водителей пострадал.

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Вечером 21 мая, в 19:30, на 1730 километре автодороги Москва-Челябинск, под Златоустом, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Инфинити», не выбрав безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где выезд был разрешен. Но по ней ехал грузовой автомобиль «МАН» с прицепом под управлением мужчины 1991 года рождения, в результате чего произошло столкновение.

«В результате происшествия водитель „Инфинити“, получил телесные повреждения и был госпитализирован», — рассказали в ГИБДД России по Челябинской области.

Также сотрудниками ГИБДД установлено, что оба водителя являются жителями города Челябинска. Водитель фуры выехал из города Челябинска, ехал в сторону города Москвы, перевозил продукты питания. Собственный источник «Первого областного» сообщил, что водитель «Инфинити» получил перелом таза, в момент аварии в машине он был один. Мужчина, управлявший фурой, отделался синяками и ссадинами.