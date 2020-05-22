ДТП с тремя автомобилями произошло в Челябинске

Сразу несколько машин столкнулись в Калининском районе города.

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В Челябинске сразу три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на территории Калининского района, напротив дома № 140 по улице Братьев Кашириных утром 21 мая 2020 года.

«Водитель 1989 года рождения за рулем автомобиля „Лада Приора“ при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем „Киа Рио“, за рулем которого находилась водитель — женщина 1964 года рождения. После чего произошло столкновение автомобиля „Киа Рио“ с автомобилем „Сеат Леон“, за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения. А после — столкновение автомобиля „Сеат Леон“ и „Лада Приора“», — сообщили сайту «Первый областной» в группе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В аварии пострадал пассажир автомобиля «Киа Рио», медработники оказали ему помощь на месте происшествия и порекомендовали амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводится расследование, устанавливаются обстоятельства данного происшествия.