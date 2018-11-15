/ «Четырнадцатая» спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске

Водитель отечественной машины проехал на красный сигнал светофора.

Три автомобиля столкнулись в Магнитогорске, на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской армии. Инцидент произошел вчера, 14 ноября, передает отдел пропаганды ГИБДД региона.

23-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ 21 140, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями «Киа Спортейдж», «Фольксваген Поло» и «Шкода». В результате ДТП, пассажир 35-летний мужчина автомобиля ВАЗ и водитель Киа женщина 45 лет получили травмы, назначено амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Всего на территории Южного Урала за прошедшие сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек. Еще 11 людей получили травмы различной степени тяжести.