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сегодня в 14:04
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/ Специальное приложение упростит оформление дорожно-транспортных происшествий

Специальное приложение упростит оформление дорожно-транспортных происшествий

Все повреждения машины отсканирует смартфон.
сегодня в 21:00
  |  Общество

Оформить ДТП станет возможно с помощью приложения. Разработкой специального приложения занимается структура «Ростеха» — АО «Электронный паспорт», сообщает газета «Известия».

Приложение будет связано с электронным паспортом транспортного средства. Для его оформления на зарегистрированный автомобиль, оператору техосмотра нужно будет зарегистрировать данные машины и сам автомобиль по определенным стандартам, и отсканировать документы на него. Все данные распознаются с базой ГИБДД.

Следующим шагом станет создание системы по оформлению европротокола на базе мобильного приложения по электронным паспортам. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента научно-технической деятельности «Ростеха» Борис Ионов. По его словам, если системе зафиксированы данные о том, как автомобиль выглядел до повреждения, через приложение можно будет сфотографировать его детали после ДТП.

Это же увидит потом сотрудник страховой компании и станции техобслуживания. Таким образом, максимально упрощается процесс оформления европротокола. — сказал «Известиям» Борис Ионов.

Данные будут привязаны к местонахождению аварии. В будущем планируется «научить» систему фиксировать расстояние между машинами, положение относительно стационарных объектов, таких как здания, светофоры и другие. Отметим, фиксация обстоятельств ДТП с помощью фото и видео станет обязательной с октября 2019 года, когда по всей стране будет введен безлимитный европротокол.

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