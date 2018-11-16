/ Водитель французской иномарки сбил двух человек на дороге под Челябинском

Один пешеход погиб, другой — в больнице.

50-летний мужчина на французской иномарке «Рено» сбил двух пешеходов на четвертом километре трассы Шершни — Северный — Обход Челябинска. Инцидент произошел в вечернее время 15 ноября.

Управляя автомобилем «Рено Меган», он произвел наезд на пешеходов переходивших проезжую часть на неосвещенном участке дороги в неустановленном месте без световозвращающих элементов. — прокомментировали происшествия в управлении ГИБДД по Челябинской области.

От полученных травм на месте происшествия скончался 50-летний пешеход. Еще один пострадавший, мужчина 49-ти лет, был отправлен в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.