/ Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу

Женщина не справилась с управлением автомобиля.

Пьяная автоледи на «десятке» перевернулась на трассе в Чебаркульском районе. Происшествие случилось сегодня, 16 ноября утром, на автодороге Чебаркуль — Уйское.

28-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ 21 120, на изгибе дороги влево, выехала на правую по ходу движения обочину и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. При установлении причин ДТП сотрудниками ГИБДД было установлено, что девушка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На фотографиях с места ДТП отчетливо видны повреждения отечественной легковушки. Разбит капот, вылетело переднее стекло, заднее колесо сдвинуто с оси. В салоне машины — следы крови, а также отлетевшие детали.

В ДТП пострадала пассажирка, девушка 25 лет. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована. На данный момент сотрудники госавтоинспекции устанавливают все причины происшествия.