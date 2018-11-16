Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.62 -1.38 75.54 -1.22
Челябинск
сейчас
 
-1 °C
завтра
 
-2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу

Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу

Женщина не справилась с управлением автомобиля.
сегодня в 14:37
  |  Происшествия

Пьяная автоледи на «десятке» перевернулась на трассе в Чебаркульском районе. Происшествие случилось сегодня, 16 ноября утром, на автодороге Чебаркуль — Уйское.

28-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ 21 120, на изгибе дороги влево, выехала на правую по ходу движения обочину и совершила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. При установлении причин ДТП сотрудниками ГИБДД было установлено, что девушка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

На фотографиях с места ДТП отчетливо видны повреждения отечественной легковушки. Разбит капот, вылетело переднее стекло, заднее колесо сдвинуто с оси. В салоне машины — следы крови, а также отлетевшие детали.

В ДТП пострадала пассажирка, девушка 25 лет. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована. На данный момент сотрудники госавтоинспекции устанавливают все причины происшествия.

Происшествия
Страшное ДТП в Троицком районе унесло жизнь матери троих детей
вчера в 14:08
Страшное ДТП в Троицком районе унесло жизнь матери троих детей
Происшествия
«Четырнадцатая» спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
вчера в 14:04
«Четырнадцатая» спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
Происшествия
Пожилая автоледи устроила ДТП на проспекте Ленина
13.11.2018
Пожилая автоледи устроила ДТП на проспекте Ленина
Происшествия
Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП
10.11.2018
Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Воспитанник челябинского хоккея забил решающий гол в матче Суперсерии между Россией и Канадой
сегодня в 16:30
Воспитанник челябинского хоккея забил решающий гол в матче Суперсерии между Россией и Канадой
Общество
сегодня в 16:26
Телевизор установили в отделении больницы № 8 по поручению Бориса Дубровского
Общество
Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске
сегодня в 16:21
Праздник в честь Дня борьбы с сахарным диабетом пройдет в Челябинске
Общество
Разбившуюся о машину сову спасли искусственным дыханием
сегодня в 15:46
Разбившуюся о машину сову спасли искусственным дыханием
Общество
Дмитрий Кобылкин назвал правильным решение о закрытии Челябинской свалки
сегодня в 15:16
Дмитрий Кобылкин назвал правильным решение о закрытии Челябинской свалки
Общество
Борис Дубровский рассказал, сколько денег необходимо для очистки Аргазей
сегодня в 14:53
Борис Дубровский рассказал, сколько денег необходимо для очистки Аргазей
Спорт
Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера
сегодня в 14:44
Челябинские дзюдоисты завоевали 27 медалей на турнире памяти Александра Миллера
Происшествия
Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу
сегодня в 14:37
Автоледи на «Десятке» привезла свою пассажирку в больницу
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6