/ «Все ее лицо было в крови». Врачи рассказали о самочувствии сбитой троллейбусом женщины

Пострадавшая была госпитализирована в больницу Миасса.

Происшествие произошло сегодня утром, 10 сентября в Миассе. Водитель троллейбуса сбил девушку пешехода, которая переходила дорогу на нерегулируемом переходе. По словам очевидцев, водители на этом перекрестке регулярно превышают скорость. Одна из свидетелей ДТП рассказала, что женщина долго лежала на земле, а все ее лицо было в крови.

При поступлении в больницу была выполнена рентгенография черепа и компьютерная томография черепа. Был выявлен перелом лицевого скелета, больная госпитализирована, угрозы для ее жизни нет. — рассказал сайту «Первый областной» заведующий отделением травматологии ГБ № 2 Миасса Владимир Крюков.

Очевидцы говорят, что это авария далеко не первая авария на данном участке дороги.