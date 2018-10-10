/ Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут

Причина — ремонт дороги на улице Воровского.

Движение ряда троллейбусов изменится сегодня, 10 октября, из-за ремонта дороги на улице Воровского. Об этом сообщает «ЧелябГЭТ».

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» информирует пассажиров, о том, что сегодня, 10 октября, в связи с работами по укладке асфальта по ул. Воровского с 15−00 часов до конца дня закрывается движение троллейбусов в направлении конечного пункта «АМЗ». Просим внимательно планировать поездки. — рассказали сайту «Первый областной» в «ЧелябГЭТ».

Сообщается, что отменены маршруты троллейбусов 5,6 и 11. Троллейбус № 7 пойдет по маршруту «ЧМК-ПКиО», а № 12 — по маршруту «Молдавская-ПКиО». В «ЧелябГЭТ» просят пассажиров внимательно планировать поездки.