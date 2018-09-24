/ 300 жителей Красноармейского района смогли проконсультироваться с региональными врачами

Работа выездных бригад на Южном Урале продолжается.

Выездные бригады врачей продолжают работу на территории Челябинской области. В этот раз пациентов принимали в Красноармейском районе. Туда прибыла врач-офтальмолог детской областной больницы, а еще невролог, эндокринолог, ЛОР. Чтобы проконсультироваться с челябинским специалистом, достаточно было приехать в Бродокалмак. Многие из пациентов уже получили направление на прием у врача в областном центре, просто не могли туда попасть.

Дети, которые идут к нам, они идут уже с определёнными жалобами. У них уже изначально не всё в порядке. И, как правило, у каждого второго ребёнка — нарушение рефракции. Если брать школьников, то это, как правило, миопия. Дети младшего возраста — гиперметропия. — рассказала сайту «Первый областной» врач-офтальмолог консультативной поликлиники детской областной больницы Татьяна Калинина.

Всего в Бродокалмакскую больницу пришли 300 человек. В обычный день приема такого ажиотажа нет. Всех пациентов пригласили на прием, зная, что консультация специалиста необходима.

Отметим, что до ноября врачи должны побывать в 12 районах области. Организовать такие выездные бригады поручил Борис Дубровский. Специалисты приезжают в села и маленькие города — всюду, где нужна квалифицированная помощь.