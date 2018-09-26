/ 130 малышей осмотрели областные врачи в Увельском районе

Челябинские специалисты проводят консультации и обследования юных пациентов.

Выездные бригады из областных больниц продолжают поездки по региону. В этот раз три детских специалиста посетили Увельское. Приемы, как говорят в районной больнице, востребованы пациентами. Часть приводят родители для консультации, других отправляют на прием к областным врачам местные специалисты.

Мы пригласили 3 специалистов, которые пользуются особым спросом. Ожидается сегодня, что врачи примут около 130 больных. Запись ведется в электронной системе, родители с детьми приходят по времени, что исключает наличие очередей и спорных ситуаций. — пояснила сайту «Первый областной» врач-педиатр Увельской районной больницы Елена Лычагина.

На прием одного пациента отводится 8 минут. За это время можно провести осмотр и дать консультацию, или отправить ребенка на дообследование.

Думаю, наша помощь очень важна. Доехать до областной поликлиники не все могут. А здесь мы приехали и на месте оказываем помощь. Сегодня выезд у нас сокращенный, всего 3 специалиста, так как он добавочный. Есть еще два выезда, когда приезжает бригада в полном составе: все специалисты плюс доступные аппараты исследования. Везем с собой УЗИ и ЭКГ. Оно тут же читается. Если выявляется нами серьезная патология, больному назначают время явки или в консультативную поликлинику для дообследования или в областную детскую больницу. Уже называют дату и перечень предметов, которые больной должен иметь с собой. — рассказала сайту «Первый областной» врач-педиатр Областной детской больницы Ольга Ковалева.

Врачи продолжат консультации жителей районов. Поездки по области осуществляются по поручению губернатора Бориса Дубровского.