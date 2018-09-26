Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.82 +65.82 77.38 +77.38
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 19:45
ОТВ представило премьеру первого интервью с Борисом Дубровским «Жить здесь и сейчас»
Серия бесед с губернатором вышла на телеканале ОТВ.
/ 130 малышей осмотрели областные врачи в Увельском районе

130 малышей осмотрели областные врачи в Увельском районе

Челябинские специалисты проводят консультации и обследования юных пациентов.
сегодня в 17:46
  |  Общество

Выездные бригады из областных больниц продолжают поездки по региону. В этот раз три детских специалиста посетили Увельское. Приемы, как говорят в районной больнице, востребованы пациентами. Часть приводят родители для консультации, других отправляют на прием к областным врачам местные специалисты.

Мы пригласили 3 специалистов, которые пользуются особым спросом. Ожидается сегодня, что врачи примут около 130 больных. Запись ведется в электронной системе, родители с детьми приходят по времени, что исключает наличие очередей и спорных ситуаций. — пояснила сайту «Первый областной» врач-педиатр Увельской районной больницы Елена Лычагина.

На прием одного пациента отводится 8 минут. За это время можно провести осмотр и дать консультацию, или отправить ребенка на дообследование.

Думаю, наша помощь очень важна. Доехать до областной поликлиники не все могут. А здесь мы приехали и на месте оказываем помощь. Сегодня выезд у нас сокращенный, всего 3 специалиста, так как он добавочный. Есть еще два выезда, когда приезжает бригада в полном составе: все специалисты плюс доступные аппараты исследования. Везем с собой УЗИ и ЭКГ. Оно тут же читается. Если выявляется нами серьезная патология, больному назначают время явки или в консультативную поликлинику для дообследования или в областную детскую больницу. Уже называют дату и перечень предметов, которые больной должен иметь с собой. — рассказала сайту «Первый областной» врач-педиатр Областной детской больницы Ольга Ковалева.

Врачи продолжат консультации жителей районов. Поездки по области осуществляются по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Общество
300 жителей Красноармейского района смогли проконсультироваться с региональными врачами
24.09.2018
300 жителей Красноармейского района смогли проконсультироваться с региональными врачами
Общество
Врач Перинатального центра провела прием пациенток в Еманжелинске
19.09.2018
Врач Перинатального центра провела прием пациенток в Еманжелинске
Происшествия
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
17.09.2018
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
Происшествия
«Все ее лицо было в крови». Врачи рассказали о самочувствии сбитой троллейбусом женщины
10.09.2018
«Все ее лицо было в крови». Врачи рассказали о самочувствии сбитой троллейбусом женщины
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
ОТВ представило премьеру первого интервью с Борисом Дубровским «Жить здесь и сейчас»
  
сегодня в 19:45
ОТВ представило премьеру первого интервью с Борисом Дубровским «Жить здесь и сейчас»
Общество
Три дня на устранение мусорного коллапса в Челябинске дал полпред Николай Цуканов
сегодня в 19:22
Три дня на устранение мусорного коллапса в Челябинске дал полпред Николай Цуканов
Происшествия
Огромная воронка засасывает в пещеру поверхность земли в Катав-Ивановске. Видео
  
сегодня в 18:27
Огромная воронка засасывает в пещеру поверхность земли в Катав-Ивановске. Видео
Общество
Коллективный иск на перевозчиков ТБО готовят в Челябинске
сегодня в 18:15
Коллективный иск на перевозчиков ТБО готовят в Челябинске
Общество
130 малышей осмотрели областные врачи в Увельском районе
сегодня в 17:46
130 малышей осмотрели областные врачи в Увельском районе
Общество
Россияне станут пенсионерами раньше, чем планировалось
сегодня в 17:13
Россияне станут пенсионерами раньше, чем планировалось
Происшествия
Гигантский оползень в лесном массиве Катав-Ивановска сняли на видео
  
сегодня в 17:07
Гигантский оползень в лесном массиве Катав-Ивановска сняли на видео
Общество
Бывший начальник исправительной колонии приглашает на волейбол
сегодня в 16:50
Бывший начальник исправительной колонии приглашает на волейбол
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6