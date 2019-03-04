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/ Троллейбус и несколько автомобилей создали затор в центре Челябинска

Троллейбус и несколько автомобилей создали затор в центре Челябинска

В дорожно-транспортном происшествии поучаствовало более пяти автомобилей.
сегодня в 20:10
  |  Происшествия

Оживленный перекресток улиц Воровского и Сони Кривой был парализован сегодня, 4 марта, в час пик. В дорожно-транспортное происшествие попал троллейбус № 5 и сразу несколько легковых автомобилей: «Лада Ларгус», «Ниссан Теана», «Шевроле Лачетти», «КИА» и «БМВ». В момент аварии вокруг образовалась пробка.

Шла мимо этого места, там все смешалось. Кажется, будто это две аварии которые произошли в разное время. Скорее всего, сначала троллейбус столкнулся с «Лада Ларгус», «КИА» и «БМВ». А потом уже, объезжая первую аварию столкнулись «Ниссан Теана» и «Шевроле Лачетти». Возле них уже был аварийный комиссар, он общался только с водителями этих машин. Первым все равно пришлось бы дожидаться ГИБДД. — рассказывает сайту «Первый областной» жительница Челябинска Екатерина Васильева.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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