/ Священник оказался жертвой ДТП с автовозом на южноуральской трассе

В аварии погибла также дочь служителя церкви.

Стали известны подробности ДТП с двумя легковушками и автовозом, произошедшего на трассе «Челябинск-Новосибирск» 26 февраля. В аварии погибла 16-летняя девушка и 42-летний мужчина. Он оказался служителем церкви — священником Кириллом Шаламовым из села Миасское. За день до трагедии отец Кирилл принимал участие в архиерейской литургии.

Накануне кончины, 25 февраля 2019 года, отец Кирилл принимал участие в архиерейской литургии: был одним из клириков, сослуживших митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию за праздничным богослужением в Иверском храме села Миасского. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской Епархии.

Дочь священника погибла с ним в ДТП. У отца Кирилла остался еще один ребенок — 10-летний сын.

Напомним, что 26 февраля на трассе «Рено Дастер» столкнулся с автовозом. Находившиеся в легковушке погибли на месте. Очевидцы говорят, что французская иномарка пошла на обгон в условиях тумана. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства трагедии.