/ Полиция начала уголовное дело по ДТП, в котором умер священник

Мужчина погиб в аварии вместе с дочерью.

ОМВД России по Копейску начало расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб священник и его дочь. Инцидент произошел во вторник, 26 февраля, на трассе «Челябинск — Новосибирск». Между собой столкнулись три автомобиля: «Рено Дастер», «Ауди» и автовоз.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». В настоящее время сотрудники ОМВД по Копейску устанавливают все обстоятельства происшествия.

Водитель автомобиля «Ауди A4», 1997 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении «Рено Дастер». После столкновения «Рено» в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF FT XF105 460 c полуприцепом. В результате ДТП водитель французской иномарки, 1976 года рождения, и несовершеннолетний пассажир, 2002 года рождения, скончались на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, авария с участием трех автомобилей произошла во вторник, 26 февраля. За рулем «Рено» находился 42-летний священник — Кирилл Шаламов из села Миасское. Вместе с ним в машине ехала его 16-летняя дочь.