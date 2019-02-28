Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.76 +0.14 74.82 +0.33
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полиция начала уголовное дело по ДТП, в котором умер священник

Полиция начала уголовное дело по ДТП, в котором умер священник

Мужчина погиб в аварии вместе с дочерью.
сегодня в 14:33
  |  Происшествия

ОМВД России по Копейску начало расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб священник и его дочь. Инцидент произошел во вторник, 26 февраля, на трассе «Челябинск — Новосибирск». Между собой столкнулись три автомобиля: «Рено Дастер», «Ауди» и автовоз.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». В настоящее время сотрудники ОМВД по Копейску устанавливают все обстоятельства происшествия.

Водитель автомобиля «Ауди A4», 1997 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении «Рено Дастер». После столкновения «Рено» в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF FT XF105 460 c полуприцепом. В результате ДТП водитель французской иномарки, 1976 года рождения, и несовершеннолетний пассажир, 2002 года рождения, скончались на месте происшествия. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, авария с участием трех автомобилей произошла во вторник, 26 февраля. За рулем «Рено» находился 42-летний священник — Кирилл Шаламов из села Миасское. Вместе с ним в машине ехала его 16-летняя дочь. 

Происшествия
Священник оказался жертвой ДТП с автовозом на южноуральской трассе
вчера в 11:55
Священник оказался жертвой ДТП с автовозом на южноуральской трассе
Происшествия
Подросток и 42-летний мужчина погибли в ДТП с автовозом
26.02.2019
Подросток и 42-летний мужчина погибли в ДТП с автовозом
Происшествия
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
18.02.2019
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
Происшествия
Пассажирка «двенадцатой» лишилась головы в ДТП на Южном Урале
18.02.2019
Пассажирка «двенадцатой» лишилась головы в ДТП на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»
сегодня в 18:32
«Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»
Происшествия
Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске
сегодня в 17:58
Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске
Общество
Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта
сегодня в 17:43
Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта
Общество
Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств
сегодня в 17:07
Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств
Спорт
В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года
сегодня в 17:03
В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года
Общество
Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня
сегодня в 16:21
Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня
Общество
Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности
сегодня в 16:10
Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности
Происшествия
Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру
сегодня в 15:46
Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6