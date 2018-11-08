/ Горящий грузовик в Троицке попал на видео

Огонь охватил кузов машины.

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Горящий китайский грузовик заметили возле поселка Морозкино Челябинской области, в нескольких километрах от Троицка, вчера, 7 ноября. Происшествие снял на видео проезжавший мимо очевидец.

Я ехал с работы, когда увидел горящую машину. Случилось замыкание электропроводки. Водитель успел только забрать документы из машины, она выгорела за 15 минут. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Евгений.

На кадрах видеозаписи отчетливо виден грузовой автомобиль. Его кузов объят пламенем, от которого идет столп черного дыма. Рядом с грузовиком также стоит водитель, который ждет прибытия экстренных служб.