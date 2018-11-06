/ Крупный пожар уничтожил жилой дом в Миассе

Возгорание было видно издалека.

В поселке Заречье Миасского городского округа вспыхнул пожар. Инцидент произошел на улице Полярной накануне, 5 ноября, в дневное время.

На кадрах с места происшествия виден огромный столб дыма и пламя, которое полностью охватило крышу постройки. Огонь был виден из самых отдаленных точек города.

Пламя охватило деревянную надворную постройку. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты 16-й 29-й и 47-й пожарно-спасательных частей. Огненная стихия перекинулась на стоящий рядом жилой дом. Огнеборцы, облачившись в специальные аппараты для дыхания, проверили все комнаты строения, однако людей обнаружено не было. — рассказала сайту «Первый областной» младший инспектор ОКВР 5 отряда ФПС Елена Новикова.

В результате пожара были уничтожены кровля и перекрытия дома, а также повреждены стены. Пострадавших в происшествии нет. По предварительным данным, причиной возгорание стала неисправность печи дома.

Отметим, на месте тушения пожара работали 19 пожарных и 5 единиц техники.