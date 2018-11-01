/ Пятерых человек во время пожара в Челябинске спасли огнеборцы

Пожарным удалось предотвратить страшную трагедию.

В одном из домов по улице Салавата Юлаева в Челябинске случилось ЧП - загорелась одна из квартир многоэтажки. Сообщение о возгорании в квартире на 4-м этаже поступило на пульт охраны в 10 часов дня, сегодня, 1 ноября. О нем сообщила женщина, к которой за помощью пришли соседские дети, в квартире которых и разгорелось пламя.

Задымление на 4 этаже было значительным, поэтому детей из горящей квартиры к карете «скорой помощи» вывели прибывшие огнеборцы, взрослым эвакуация не требовалась. Началась оперативная проверка квартир, расположенных над горящим помещением. Таким образом, было спасено еще трое человек: двух женщин пожарные вывели при помощи спасательных комплектов с 5 и 8 этажей по маршевым лестницам, 10-летнюю девочку с балкона 10-го этажа пришлось спускать при помощи пожарной автолестницы. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Ликвидация открытого горения заняла у пожарных 20 минут. По предварительной информации, огонь распространился на 20 квадратных метров квартиры. То стало причиной возгорания — пока неизвестно. Обстоятельства возникновения пожара сейчас будут устанавливать дознаватели МЧС и сотрудники полиции.