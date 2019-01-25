/ Горящая в Челябинске скорая попала на видео

К счастью, машина возвращалась из автомастерской, поэтому в ней не было пассажиров.

Карета скорой помощи загорелась в Челябинске. Инцидент произошел на автодороге Меридиан, неподалеку торгово-развлекательного комплекса «Алмаз» в Ленинском районе областной столицы накануне, 24 января, в вечернее время. Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, машина возвращалась из автомастерской, поэтому в ней не было пассажиров.

Машина загорелась в движении. Обошлось без пострадавших, потому что автомобиль выехал из гаража после ремонта, в ней находился только водитель, он эвакуировался самостоятельно. — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

В ведомстве также пояснили, что безопасность проезда других машин обеспечивали сотрудники ГИБДД. Само происшествие не осталось без внимания челябинцев и попало на видео, которое можно посмотреть на сайте 1obl.tv.