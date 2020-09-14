Троих мужчин с 7 граммами наркотиков задержали в Челябинске

Возбуждены уголовные дела, обнаруженное изъяли.

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В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У троих мужчин в возрасте от 29 до 39 лет изъяли 7,4 грамма запрещенных веществ, в том числе — 0,59 грамма героина.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Подозреваемым грозит до трех и десяти лет лишения свободы, соответственно частям статьи. Двоим из них избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Ранее судимый 33-летний задержанный находится под подпиской о невыезде.

Челябинцы могут сообщить о фактах распространения наркотиков и людях, причастных к незаконному обороту, по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02.