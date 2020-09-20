Жителя Златоуста задержали с наркотиком

Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.

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В Златоусте Челябинской области сотрудники полиции задержали местного жителя с запрещённым веществом. Возбуждено уголовное дело. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проверок на одном из дачных участков в СНТ «Металлург 1» правоохранители задержали мужчину 1977 года рождения. При личном досмотре полицейские обнаружили у местного жителя растения конопли массой 18 граммов. Запрещённое вещество было изъято и отправлено на экспертизу. Последняя показала наличие в растениях гашишного масла.

«В отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет»,— прокомментировали в ведомстве.

Житель Златоуста водворен в изолятор временного содержания.