Троих фальшивомонетчиков задержали в Челябинске

Мужчины «дорабатывали» билеты «банка приколов».

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Сотрудники полиции Челябинска задержали троих фальшивомонетчиков. Мужчины дорабатывали билеты «банка приколов» и выдавали их в торговых точках за реальные купюры. «Расплачивались» злоумышленники банкнотами номиналом от 200 до 5 000 рублей.

«В настоящее время органами предварительного следствия установлено три эпизода противоправной деятельности подозреваемых, в ходе которых задержанные сбыли гражданам поддельные купюры на общую сумму 8500 рублей», — рассказали сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по г. Челябинску.

Фальшивомонетчиками оказались трое челябинцев 1980, 1982 и 1986 годов рождения. Во время задержания в их домах были найдены подобные банкноты на 650 000 рублей, а также фольга, краска и шлифовальная машинка.

«Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых, а также свидетелей и возможных соучастников преступления», — добавили в полиции.

Теперь любителям легкой наживы грозит до 8 лет тюрьмы.