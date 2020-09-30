Трех челябинцев осудят за сбыт фальшивых 75 тысяч рублей

Поддельные банкноты молодые люди приобрели в сети.

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В Челябинской области завершили расследование уголовного дела по факту сбыта поддельных банкнот. Обвиняемыми выступили трое челябинцев от 20 до 21 года. Они приобрели в сети 75 тысяч поддельных рублей: 15 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивые деньги мужчины тратили в местных магазинах.

«Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД региона совместно с коллегами из областного УФСБ. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело по статье «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации» было передано в суд Тракторозаводского района для рассмотрения.