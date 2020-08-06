В Челябинской области все реже подделывают тысячные купюры

Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Челябинской области.

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В Челябинской области все реже стали подделывать купюры номиналом в 1 000 рублей. Однако количество поддельных банкнот в области не изменился с первого квартала 2020 года.

«Статистика показывает, что ежегодно в регионе уменьшается число поддельных купюр номиналом 1000 рублей. Например, еще пять лет назад из денежного оборота в Челябинской области за год изымали не менее 100 фальшивок этого номинала. За апрель-июнь было выявлено 8 таких банкнот против 9 штук кварталом ранее», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Отделения Банка России по Челябинской области.

Всего за 2020 год на территории региона было изъято две фальшивые купюры номиналом 500 рублей. Чаще же всего подделывают купюры номиналом 5 000 рублей. Во втором квартале 2020 года обнаружили 117 поддельных пятитысячных купюр. Фальшивых 200 и 2 000 рублей не было зафиксировано.