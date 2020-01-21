В центре Челябинска силовики провели спецоперацию среди валютчиков

Ранее там состоялся вооружённый конфликт.

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В самом центре Челябинска, на улице Свободы, сегодня, 21 января, проводилась спецоперация сотрудников ОМОНа и полиции. Ранее там был пресечен вооружённый конфликт между продавцами валюты.

Очевидцы заметили большой автозак ОМОНа, а также многочисленных сотрудников правоохранительных органов. Они проверяли большое количество припаркованных автомобилей.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили «Первому областному», что на улице Свободы «проводятся необходимые мероприятия».

Собственный источник в правоохранительных органах также рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ, что эти проверки идут в связи с недавней перестрелкой.

«В центре Челябинска работают сотрудники ОМОН совместно с полицией. Проводятся необходимые мероприятия по проверке продавцов валюты в связи с недавним конфликтом», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, вооружённое нападение произошло в Челябинске 17 января. Были пострадавшие, но о степени тяжести их травм не уточнялось.