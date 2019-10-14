Задержан подозреваемый в стрельбе по людям в Челябинске

Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению преступления.

Послушать 00:00

В Челябинске задержан мужчина, который мог расстрелять трех человек ночью на Свердловском проспекте. Им оказался 50-летний местный житель.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, у него было изъято оружие», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Обвинение мужчине еще не предъявлено.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел в ночь на 14 октября возле дома № 8 на Свердловском проспекте в Челябинске. Трех мужчин с огнестрельными ранениями доставили в медучреждения города. Один из них, по информации собственных источников, позже скончался. По предварительным данным, участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.