Скончался один из участников перестрелки в Челябинске

Соседи рассказали, что слышали этой ночью.

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Как стало известно сайту «Первый областной» из собственных источников, в Челябинске скончался один из пострадавших в ночной перестрелке на Свердловском проспекте. Мужчина был доставлен в больницу с проникающим огнестрельным ранением.

Как сообщил корреспондент ОТВ с места, где произошел конфликт со стрельбой, жильцы дома слышали выстрелы этой ночью.

«У нас во дворе бывают стрельбы, бывают. Три дня тому назад тоже стреляли. Я испугалась, думала, может, голубей стреляют. Но это точно не травматика, это огнестрел. Потому что хлопки были звонкие. Никого не поймали», — рассказала жительница дома, рядом с которым произошло ЧП.

Напомним, ночью, 14 октября, возле дома № 8 на Свердловском проспекте в Челябинске были обнаружены три человека с огнестрельными ранениями. Мужчин доставили в больницы города. По предварительным данным, пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.