Трое рабочих находились на крыше здания на Свободы во время пожара

Их, после локализации возгорания, эвакуировали сотрудники МЧС.

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Во время пожара, который произошёл сегодня, 30 июля в недостроенном здании на Свободы, находилось 3 человека. Они занимались кровельными работами на крыше, их эвакуировали оттуда сотрудники МЧС.



Сам пожар случился в районе 14:10. По информации треста «Магнитострой», которое и возводит объект, причиной короткое замыкание и воспламенение строительных материалов на третьем этаже. Об этом «Первому областному» рассказал заместитель генерального директора компании Кирилл Кочкин. Представитель фирмы отметил, что во время возникновения огня большинство рабочих было на обеденном перерыве, но 3 человека оставались на крыше.

«Пострадавших нет, всех вовремя эвакуировали. Оставалось наверху здания около 3 человек, вовремя сработали наши спецслужбы, пожар локализовали. Трое рабочих находились на крыше, делали кровельные работы»,— рассказал «Первому областному» заместитель генерального директора по реализации недвижимости и маркетинга трест «Магнитострой» Кирилл Кочкин.

Представитель организации подчеркнул, что пожар не повлияет на сдачу дома в срок. Работы в нём планируют завершить в концу этого года. Также представитель треста «Магнитострой» заявил, что компания будет разбираться с представителями подрядчиков, чтобы выяснить, почему именно произошло возгорание.

Напомним, пожар в недостроенном здании на Свободы привлёк внимание жителей Челябинска из-за густого столба дыма, который был виден с разных точек города в четверг, 30 июля. В ГУ МЧС «Первому областному» заявили, что на третьем этаже дома загорелся утеплитель.