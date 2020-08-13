Из здания коркинского детского сада эвакуировали 39 дошколят

В садике произошел пожар.

Послушать 00:00

Пожар в одном из детских садов Коркино вспыхнул в четверг, 13 августа, днем. На место по повышенному номеру сложности выехали спасатели. Из здания до их прибытия эвакуировались 39 детей и 16 взрослых.

Горели вещи в подсобном помещении с отдельным выходом. К счастью, пламя не успело распространиться на комнаты, где находились дети. Задымление также отсутствовало. Воспитанников образовательного учреждения разместили в соседнем корпусе. Пожар ликвидировали в кратчайший срок, на месте работали 14 человек и пять единиц техники.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электробытовых приборов: в подсобном помещении дворника в электророзетку были включены зарядное устройство мобильного телефона и радиоприемник. Распространению огня способствовали сгораемые материалы — вещи б/у, хозяйственный инвентарь», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, точные причины возгорания будут известны позднее. Также в ведомстве сообщили, что детский сад ждет проверка на соблюдение правил противопожарной безопасности.