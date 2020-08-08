Пожар произошёл в городской больнице Челябинска

Сотрудники МЧС сработали оперативно и не допустили жертв.

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Пожар произошёл сегодня в челябинской городской больнице № 1, расположенной на улице Воровского. Получив сообщение о задымлении в четвёртом корпусе, сотрудники первой пожарно-спасательной части уже через пять минут были на месте ЧП. Дым шёл из подвала.

«Для проведения разведки и тушения возгорания были сформированы 3 звена газодымозащитной службы. Прибыли дополнительные силы, включая специальный автомобиль дымоудаления. В 14:28 часов пожар локализован, а спустя несколько минут и успешно ликвидирован на площади 20 квадратных метров»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также в ведомстве отметили, что, хоть звонок и поступил от сотрудника больницы, пожарная сигнализация также справилась со своей задачей.

«Погибших и травмированных нет. Медицинское учреждение работает в штатном режиме. На месте находятся специалисты отделения дознания. По предварительным данным, на первом этаже здания проводились демонтажные и сварочные работы. Через отверстие в полу искра попала в подвал, где загорелись вещи б/у, они и дали сильное задымление»,— уточнили в ведомстве.

Всего на ликвидацию последствий ЧП привлекалось 38 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человек и 9 единиц техники.