Сарай, ферма и «заброшка» за одни сутки загорелись в Чебаркульском районе

Пламя уничтожило нежилые деревянные постройки.

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Миасский пожарно-спасательный гарнизон трижды за сутки спасал жителей Чебаркуля и близлежащих муниципалитетов от пламени. Первым в списке пожаров стало возгорание нежилого двухэтажного дома в Чебаркуле. Останавливали распространение огня три пожарных расчета, при пожаре никто не пострадал.

Еще один вызов был в село Филимоново, где огонь охватил деревянный сарай. Сотрудники пожарно-спасательной службы работали с тремя единицами техники, но строение было уничтожено, пострадавших нет.

«Поздним вечером 12 августа на пульт пожарной охраны Чебаркуля поступило сообщение о возгорании в селе Травники (Чебаркульский муниципальный район). Огонь охватил неэксплуатируемое здание фермы. К месту происшествия были направлены дежурные караулы 48-й, 104-й пожарных частей и местной добровольной пожарной команды. В результате возгорания частично уничтожена и повреждена кровля строения, пострадавших нет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной каждого из разбушевавшихся пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Южноуральцам напоминают о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.