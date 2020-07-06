Трое подростков задержаны за кражу семи велосипедов в Златоусте

Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Послушать 00:00

Сотрудники уголовного розыска задержали подростков из Златоуста. Трое молодых людей в возрасте 15-17 лет украли семь велосипедов, общая стоимость которых — более 50 тысяч рублей.

Днем злоумышленники ходили по подъездам и присматривали велосипеды, а по ночам похищали чужой двухколесный транспорт. По заниженной цене они продавали краденное имущество через интернет. Ранее несовершеннолетние на учете не состояли.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание — лишение свободы на срок пять и шесть лет. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Несколько велосипедов изъяли правоохранители, после проведения следственных действий транспорт вернут владельцам. В настоящее время подростков проверяют на причастность к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.