На территории металлургического завода в Златоусте взорвалась подстанция

Свидетелями инцидента стали несколько очевидцев.

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В Златоусте на территории металлургического завода взорвалась подстанция. Инцидент произошёл сегодня, 7 июля. На тушении пожара было задействовано 6 единиц техники. О происшествии сайту «Первый областной» рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.



Свидетелями инцидента стали несколько человек, которые были рядом с местом пожара. По их словам, они чётко видели огонь на крыше здания, а также человека, который махал руками. Также очевидцы говорят, что слышали звуки, похожие на взрыв.

«Там взрыв был. Мы увидели там дым, прибежали сюда и увидели огонь. И там человек какой-то махал. Огонь был сильный»,— поделились очевидцы.

Отметим, что в пятницу, 3 июля, в Златоусте загорелась одна из квартир в доме по адресу Матросова, 6. В момент пожара внутри находилось несколько детей. По словам очевидцев, причиной того инцидента стал подожженный матрас.