За неправильную перевозку детей оштрафуют организацию в Златоусте

Компании грозит штраф в 100 тысяч рублей.

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За перевозку детей без соответствующего уведомления оштрафовали водителя машины «Форд Транзит». Мужчина перевозил 15 детей из санатория в гостиницу.



Микроавтобус был остановлен инспекторами ГИБДД Златоуста во время патрулирования дорожного движения в среду, 8 июля. Водитель сообщил инспекторам, что в машине находится 15 детей, которые едут из санатория в гостиницу. Внимание полицейских привлекло отсутствие уведомления об организованной перевозки.

«На вопрос про подачу уведомлений водитель пояснил, что руководитель организаций уведомлений не дали и скорее всего в ГИБДД уведомление об организованной перевозке группы детей они не подавали. На водителя были составлены ряд административных материалов, это перевозка организованной группы детей без уведомления, так же во время движения на автобусе отсутствовал маяк жёлтого либо оранжевого цвета и опознавательные таблички»,— рассказали сайту «Первый областной» в полиции Златоуста.

В итоге водитель микроавтобуса был привлечён к ответственности, так как на машине не было соответствующих маячков и опознавательных знаков. Также административное дело было заведено на юридическое лицо. За перевозку детей без уведомления организация получит штраф в 100 тысяч рублей.