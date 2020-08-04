Разыскивают водителя, сбившего велосипедиста в Челябинске

Пострадавшего госпитализировали с переломами и травмой головы.

Послушать 00:00

В Челябинске 38-летний велосипедист попал под колеса машины. Его госпитализировали с травмой головы, а также переломами ключицы и лопатки. ДТП произошло в понедельник, 3 августа, на проспекте Победы.

«В 16:50, напротив дома 171, расположенного по проспекту Победы, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на велосипедиста», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Очевидцев происшествия, а также водителей, на чьи видеорегистраторы попал момент ДТП, просят откликнуться. Информацию просят сообщить по телефонам: 728-60-21, 89630846855.