Трое детей пострадали в ДТП за выходные в Челябинске

Двоих несовершеннолетних госпитализировали, третьему назначили амбулаторное лечение.

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В Челябинские в минувшие выходные произошло три ДТП, в результате которых пострадали дети. В двух случаях школьники гуляли на улице без взрослых.

Вечером в субботу, 20 июня, напротив одного из домов по проспекту Победы 25-летняя автоледи за рулем «Хундай Гетц» сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Она гуляла без взрослых. С травмами школьницу доставили в больницу.

В этот же вечер в одном из дворов по улице Лобырина 39-летняя женщина, управляя «Тойота Витц» сбила восьмилетнего пешехода. С травмами мальчика госпитализировали. И вновь ребенок был на прогулке один

В воскресенье, 21 июня, во дворе по улице Комарова 32-летняя автоледи за рулем «Тойота» сбила семилетнего мальчика. Ребенок шел вместе со взрослым. В результате происшествия он получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

«По всем фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся административные расследования, обстоятельства происшествий устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Взрослых призывают быть особенно бдительными в период летних каникул. Детям необходимо объяснять, что дорога может быть опасна. Перед каждой прогулкой следует напоминать правила перехода проезжей части, езды на велосипеде. В свою очередь водители должны быть более внимательными во дворах и местах скопления людей, не превышать скорость.