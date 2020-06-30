Полицейские Челябинска ищут свидетелей смертельной аварии на М-5

Жертвами ДТП, в котором перевернулся «Митсубиси L200» стали 5 человек.

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Челябинские полицейские ищут свидетелей ДТП, в котором погибло 2 человека, а ещё 3 пострадали. Оно произошло 12 июня на трассе «Москва — Челябинск». На 1808 километре дороги на территории Чебаркульского района перевернулся автомобиль «Митсубиси L200».



«В результате ДТП 2 пассажира погибли, водитель и 2 пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы. В настоящие время проводятся мероприятия, направленные на установления очевидцев данного происшествия с целью установления всех обстоятельств, а также водителей у которых могут иметься записи видеорегистраторов с записью данного ДТП»,— рассказали «Первому областному» в региональном управлении ГИБДД.

Очевидцев данного ДТП и лиц, у которых по нему есть информация или записи видеорегистраторов, просим обратиться по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, 65 «А», кабинет 505. Также оставить сведения можно по телефону 8(982)340-23-22.